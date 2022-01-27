«Фантазии и претензии»: Россию не удовлетворил ответ США по гарантиям безопасности
Российская сторона уже находит явные противоречия в заявлениях США и НАТО, задаваясь вопросом, как можно совместить «дипломатический путь» и «поставки военного снаряжения».
Американская сторона передала долгожданный ответ на требования России по гарантиям безопасности. Посол США в РФ Джон Салливан доставил в МИД РФ письменный ответ, МИД получил два документа - один, содержащий ответ США, другой - ответ НАТО.
Начав пресс-конференцию с 40-минутной задержкой, госсекретарь Энтони Блинкен поспешил сообщить, что переданный ответ предлагает серьезный дипломатический путь решения спорных моментов. Отмечается, что США открыты для диалога и дипломатии, если РФ выберет этот путь. Но при этом Блинкен подчеркнул, что Вашингтон публиковать документ не будет: все должно происходить в рамках закрытых переговоров.
Также Блинкен отметил, что рассчитывает на переговоры с Сергеем Лавровым после того, как Москва ознакомится с документа. Одновременно он сообщил о новых поставках военного снаряжения из США на Украину, а также о том, что США не откажутся от принципа «открытых дверей» в НАТО. При этом Москва явно дала понять: расширения альянса на восток здесь не хотят.
В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг провел экстренную пресс-конференцию на фоне передачи РФ письменного ответа по гарантиям безопасности. В своей речи он назвал направления, по которым Россия и НАТО могут достигнуть прогресса в переговорах: контроль над вооружениями, стремление к прозрачности в военной активности и выработка механизмов по снижению рисков.
При этом он подчеркнул, что Альянс не готов идти на компромисс, если речь касается основных принципов НАТО. А также сообщил, что НАТО на фоне переговоров с Россией и в надежде на деэскалацию усиливает свое присутствие, в том числе в регионах Балтийского и Черного моря.
Российская сторона предварительно оценивает ответ США как неудовлетворительный. Так, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что Россия не примет ответ США, так как «они собрали все в кучу – свои фантазии, претензии».
В тот же день зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ оценил ситуацию вокруг Украины и подчеркнул, что «войны никто не ищет, и нужно сделать все, чтобы никакой войны не было». «А тем более по линии столкновений между Россией и, допустим, Североатлантическим альянсом», - высказался он.
При этом, по словам Медведева, В НАТО уже не сдержали предыдущих обещаний о непродвижении на восток, «а сейчас уже лезут совсем прямо на наши границы».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что заявление главы Госдепа об «открытых дверях» означает, что США не приняли предложения России, а, значит, Россия может переходить к следующему этапу.
«Надо реагировать в соответствии с теми намерениями, которые были анонсированы, - о готовности России обеспечить военно-технический ответ в сложившейся ситуации», - цитирует Новикова «Интерфакс».
Накануне издание The National Interest напомнило о том, что президент России Владимир Путин еще во время речи на Мюнхенской конференции в 2007 году предупреждал: Москве нужны гарантии безопасности от Вашингтона и стран Североатлантического альянса. Однако то послание главы государства не было понято, в результате чего кризис отношений между Россией и странами Запада снова переживает эскалацию.
При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в графике Путина нет участия в Мюнхенской конференции, которая в этом году пройдет 18-20 февраля.
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