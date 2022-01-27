«Фантазии и претензии»: Россию не удовлетворил ответ США по гарантиям безопасности

Американская сторона передала долгожданный ответ на требования России по гарантиям безопасности. Посол США в РФ Джон Салливан доставил в МИД РФ письменный ответ, МИД получил два документа - один, содержащий ответ США, другой - ответ НАТО.

Начав пресс-конференцию с 40-минутной задержкой, госсекретарь Энтони Блинкен поспешил сообщить, что переданный ответ предлагает серьезный дипломатический путь решения спорных моментов. Отмечается, что США открыты для диалога и дипломатии, если РФ выберет этот путь. Но при этом Блинкен подчеркнул, что Вашингтон публиковать документ не будет: все должно происходить в рамках закрытых переговоров.



Также Блинкен отметил, что рассчитывает на переговоры с Сергеем Лавровым после того, как Москва ознакомится с документа. Одновременно он сообщил о новых поставках военного снаряжения из США на Украину, а также о том, что США не откажутся от принципа «открытых дверей» в НАТО. При этом Москва явно дала понять: расширения альянса на восток здесь не хотят.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг провел экстренную пресс-конференцию на фоне передачи РФ письменного ответа по гарантиям безопасности. В своей речи он назвал направления, по которым Россия и НАТО могут достигнуть прогресса в переговорах: контроль над вооружениями, стремление к прозрачности в военной активности и выработка механизмов по снижению рисков.