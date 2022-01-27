Блинкен рассказал об участии Байдена в подготовке ответа на предложения России

Американский президент Джо Байден активно участвовал в составлении письменного ответа на предложения России по гарантиям безопасности, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

CNN: Вашингтон передал Киеву копию ответа на российские предложения по безопасности

«Мы неоднократно пересматривали его вместе с ним в течение последних недель по мере того, как получали комментарии и идеи от наших союзников и партнеров», — заявил дипломат.

Отмечается, что глава Белого дома вносил правки в документ и «благословил» его окончательный вариант.

Блинкен заявил, что переданный американской стороной ответ на предложения РФ по безопасности предлагает серьезный дипломатический путь решения спорных моментов. Отмечается, что США открыты для диалога и дипломатии, если РФ выберет этот путь.

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ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:РоссияСША
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