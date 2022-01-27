Блинкен рассказал об участии Байдена в подготовке ответа на предложения России

«Мы неоднократно пересматривали его вместе с ним в течение последних недель по мере того, как получали комментарии и идеи от наших союзников и партнеров», — заявил дипломат.

Отмечается, что глава Белого дома вносил правки в документ и «благословил» его окончательный вариант.

Блинкен заявил, что переданный американской стороной ответ на предложения РФ по безопасности предлагает серьезный дипломатический путь решения спорных моментов. Отмечается, что США открыты для диалога и дипломатии, если РФ выберет этот путь.

