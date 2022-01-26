В Госдуме объяснили, почему США не хотят давать России гарантий
Депутат Алексей Чепа считает, что США заботятся только о своей безопасности, забывая про другие страны.
Признание США предложений России по гарантиям безопасности означало бы, что Вашингтон подписался под своей некомпетентностью. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, о котором уже известно Киеву, «не удивит Москву». Он добавил, что при его составлении США уточнили мнение Украины, включив его в документ. Чепа считает, что США намеренно не хотят принимать во внимание логичные требования России.
«К сожалению, здравый смысл не ко всем людям приходит быстро и неожиданно. К тому же, американцы, видимо, не готовы кардинально менять свою тактику и не очень собираются, поэтому, естественно, принятие наших здравых предложений было бы для США в определенной степени признанием своей неправильной политической стратегии, проводимой несколько лет. Сегодня они, очевидно, идут по сценарию продолжения конфронтации с уменьшением рисков для Соединенных Штатов, при этом абсолютно не беря во внимание безопасность других стран», - отметил он.
Политик полагает, что России даже не потребуется обнародовать ответ США по гарантиям безопасности, который сам Вашингтон не намерен освещать публично: утечка произойдет раньше.
«Насколько мне известно, американцы просили не публиковать ответ России по гарантиям безопасности, но если они уже отправили его Украине или сообщили еще кому-то, то я абсолютно уверен, что утечка будет без публикации в РФ», - заключил Чепа.
Ранее политолог Павел Салин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Запад не будет прислушиваться к «угрозам» Хорватии о выводе войск из Восточной Европы, если между Россией и Украиной начнется война, потому что мнение ее правительства совершенно не значимо в регионе.
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