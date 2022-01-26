В Госдуме объяснили, почему США не хотят давать России гарантий

Признание США предложений России по гарантиям безопасности означало бы, что Вашингтон подписался под своей некомпетентностью. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, о котором уже известно Киеву, «не удивит Москву». Он добавил, что при его составлении США уточнили мнение Украины, включив его в документ. Чепа считает, что США намеренно не хотят принимать во внимание логичные требования России.