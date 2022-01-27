Медведев: В НАТО не сдержали обещания о непродвижении на восток

В НАТО не сдержали предыдущих обещаний о непродвижении на восток, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

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По его словам, в настоящее время Североатлантический альянс придвинулся прямо к границам РФ.

«Говорят: "Мы ничего не подписывали". Но такие обещания, такие заверения давались, известно когда и известно кому», — сказал он. «А сейчас уже лезут совсем прямо на наши границы», — отметил Медведев. По словам зампреда, многие люди забыли о возможности договариваться и спекулируют на эскалации.

Россия готова ответить США и НАТО соответствующим образом в случае непринятия гарантий безопасности, страна сделала большие шаги вперед по гиперзвуковому вооружению и по оснащению вооруженных сил, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если США и Североатлантический альянс не примут российские договоры о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО на восток, между странами будут серьезные конфликты.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Дмитрий МедведевНАТО
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