Медведев: В НАТО не сдержали обещания о непродвижении на восток

По его словам, в настоящее время Североатлантический альянс придвинулся прямо к границам РФ.

«Говорят: "Мы ничего не подписывали". Но такие обещания, такие заверения давались, известно когда и известно кому», — сказал он. «А сейчас уже лезут совсем прямо на наши границы», — отметил Медведев. По словам зампреда, многие люди забыли о возможности договариваться и спекулируют на эскалации.

Россия готова ответить США и НАТО соответствующим образом в случае непринятия гарантий безопасности, страна сделала большие шаги вперед по гиперзвуковому вооружению и по оснащению вооруженных сил, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если США и Североатлантический альянс не примут российские договоры о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО на восток, между странами будут серьезные конфликты.

