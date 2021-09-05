Песков: Путин не видит политической воли из Киева к взаимодействию
Президент России Владимир Путин готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако, не видит взаимной политической воли из Киева. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, российский лидер стремится к нормализации отношений между Москвой и Киевом.
«Если говорить о политической воле президента Путина - он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим», - заявил Песков в эфире телеканала «Россия-1».
Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что отношения с Украиной рано или поздно будут полностью восстановлены. Причём, чем раньше это случится, тем лучше, заявил глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.
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