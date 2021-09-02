Песков допустил возможность встречи Путина с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможная встреча лидеров России и Украины пока далека от согласования по линии администраций, сообщает РИА Новости.
При этом он отметил, что «ни одна из сторон не отвергает» возможность встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским.
Песков также сообщил, что пока есть проблемы с определением круга вопросов, которые могли бы обсудить президенты России и Украины.
Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявлял, что Путин и Зеленский могут провести саммит, подготовка к которому идет «на самом высоком уровне».
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