Захотевшему обсудить Крым с Путиным Зеленскому припомнили диверсию
В Крыму считают, что у президента Украины нет никаких шансов переговорить с российским коллегой о судьбе полуострова.
Желающему обсудить Крым с Владимиром Путиным президенту Украины Владимиру Зеленскому сначала следует прекратить диверсии, заявила в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Ранее в ФСБ заявили, что повреждение на газопроводе в Крыму 23 августа нынешнего года являлось диверсией, организованной главным управлением разведки Украины.
«Относительно Крыма хотелось бы напомнить Зеленскому о раскрытой сегодня диверсии в Крыму на газопроводе, которая является грубейшим нарушением международного и национального законодательства. Сегодня крымчане воспринимают все действия со стороны Украины, осуществляемые нынешним режимом, как угрозу, и требуют прекратить подобного рода провокации в отношении нашей республики. Мы будем обращаться ко всем международным организациям и правозащитным институтам для того, чтобы подобного рода действия, которые противоречат декларируемым на Западе демократическим ценностям, были запрещены. Любые спорные вопросы могут решаться исключительно политически, без применения военной силы, и тем более без применения диверсионных методов которые так широко использует Украина», - отметила политик.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крыма обязательно будет затронута на встрече Путина и Зеленского. А вот Ковитиди уверена, что этого не произойдет.
«Хотелось бы напомнить президенту Украины изречение Мао Дзэдуна: "Когда в джунглях нет тигра, царем становится обезьяна". Прежде чем давать оценку внешней политике Российской Федерации, президенту Зеленскому нужно навести порядок у себя в стране. Прекратить войну на Донбассе, повысить уровень жизни, прежде всего, и прекратить разграбление страны. Потому что Украина при Зеленском окончательно утратила суверенитет. Тема Крыма окончательно закрыта и подниматься не будет, об этом неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. Перед встречей Зеленскому необходимо внимательно перечитать все те высказывания, которые были сделаны президентом России», - заявила сенатор.
Ранее Кулеба заявил, что увеличение поддержки Киева Вашингтоном является «наилучшим сигналом» для Москвы. Политолог и историк Константин Бондаренко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, о каком сигнале идет речь и на какие гарантии от США может рассчитывать украинское руководство.
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