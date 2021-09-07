Захотевшему обсудить Крым с Путиным Зеленскому припомнили диверсию

«Относительно Крыма хотелось бы напомнить Зеленскому о раскрытой сегодня диверсии в Крыму на газопроводе, которая является грубейшим нарушением международного и национального законодательства. Сегодня крымчане воспринимают все действия со стороны Украины, осуществляемые нынешним режимом, как угрозу, и требуют прекратить подобного рода провокации в отношении нашей республики. Мы будем обращаться ко всем международным организациям и правозащитным институтам для того, чтобы подобного рода действия, которые противоречат декларируемым на Западе демократическим ценностям, были запрещены. Любые спорные вопросы могут решаться исключительно политически, без применения военной силы, и тем более без применения диверсионных методов которые так широко использует Украина», - отметила политик.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крыма обязательно будет затронута на встрече Путина и Зеленского. А вот Ковитиди уверена, что этого не произойдет.

«Хотелось бы напомнить президенту Украины изречение Мао Дзэдуна: "Когда в джунглях нет тигра, царем становится обезьяна". Прежде чем давать оценку внешней политике Российской Федерации, президенту Зеленскому нужно навести порядок у себя в стране. Прекратить войну на Донбассе, повысить уровень жизни, прежде всего, и прекратить разграбление страны. Потому что Украина при Зеленском окончательно утратила суверенитет. Тема Крыма окончательно закрыта и подниматься не будет, об этом неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. Перед встречей Зеленскому необходимо внимательно перечитать все те высказывания, которые были сделаны президентом России», - заявила сенатор.

Ранее Кулеба заявил, что увеличение поддержки Киева Вашингтоном является «наилучшим сигналом» для Москвы. Политолог и историк Константин Бондаренко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, о каком сигнале идет речь и на какие гарантии от США может рассчитывать украинское руководство.

