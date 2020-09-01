Посольство РФ сочло «крайне опасными» стрельбы США в Эстонии
Российские дипломаты раскритиковали военные учения ВС США в Эстонии в непосредственной близости от границы РФ. Эти действия – провокационные и крайне опасные для региональной стабильности, говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне.
Речь идёт об учениях с применением реактивных систем залпового огня на территории Эстонии в 110 километрах от российской границы. Они проходят с по 10 сентября.
В посольстве отмечают, что американские СМИ оказали информационную поддержку этим учениям, пишет RT. Дипломаты задаются вопросом: «Зачем это демонстративное бряцание оружием? Кто же в действительности нагнетает напряжённость в Европе?». Они предлагают подумать, как отреагировали бы сами американцы на подобные учения у своих границ.
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