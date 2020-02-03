Захарова ответила на призыв к России вернуть «эстонские земли»

3 февраля 202008:53

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что заявления эстонских политиков о том, что Тартуский мирный договор действителен до сих пор, используются для привлечения электората. Об этом дипломат написала на своей странице в Facebook, передает Ura.ru.

По мнению Захаровой, подобные заявления говорят о кризисе политических элит в Эстонии и Польше.

МИД ответил на требование Эстонии к РФ вернуть «аннексированные территории»

Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас 2 февраля обвинил Россию в аннексии эстонских земель. Территориальные претензии он выдвинул на основе Тартуского мирного договора 1920 года, который, как ранее отмечали в Москве, перестал действовать, сообщает RT.

Ранее Хенн Пыллуаас уже заявлял об актуальности Тартусского договора между его страной и Советской Россией, заключенного в 1920 году, в том числе в вопросе границ между государствами.


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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ЭстонияМария Захарова