Захарова ответила на призыв к России вернуть «эстонские земли»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что заявления эстонских политиков о том, что Тартуский мирный договор действителен до сих пор, используются для привлечения электората. Об этом дипломат написала на своей странице в Facebook, передает Ura.ru.

По мнению Захаровой, подобные заявления говорят о кризисе политических элит в Эстонии и Польше.