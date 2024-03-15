Евросоюз введет санкции против израильтян на Западном берегу
ЕС введет санкции в отношении израильских поселенцев, которые атакую палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что Евросоюз приблизился к согласованию рестрикций после того, как Венгрия отказалась от вето. Еврочиновники заявили, что обеспокоены ростом насилия против палестинцев. Один из них заявил, что ограничений может быть не так много, но важно принять их именно сейчас.
По данным ряда европейских дипломатов, санкции могут быть одобрены главами МИД стран Евросоюза 18 марта.
Ранее сообщалось, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС договорились об «основных пунктах» соглашения о 40-дневном перемирии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru