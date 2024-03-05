СМИ: Египет и Катар призывают ХАМАС предоставить список заложников
Представители Египта и Катара призывают палестинское движение ХАМАС предоставить список заложников, которых оно намеревается освободить в первой стадии договора о прекращении огня в секторе Газа, сообщает Guardian.
По данным издания, египетские и катарские чиновники оказывают давление на переговорщиков ХАМАС в Каире, чтобы они предоставили список заложников. По словам американских чиновников, Израиль согласился на шестинедельное прекращение огня, которое должно начаться с освобождения группы из 40 заложников. При этом в США не могут четко понять, почему ХАМАС не может предоставить список.
Ранее в ООН заявили, что Израиль устроил «бойню» в Газе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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