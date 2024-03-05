СМИ: Израиль и ХАМАС согласовали «основные пункты» для 40-дневного перемирия

Агентство ссылается на близкие к переговорам в Каире палестинские и египетские источники, по информации которых одним из пунктов документа является обмен 40 израильских заложников на 404 палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.

Также собеседники EFE указали, что был согласован выход военных Израиля из центров городов всего сектора Газа, а перемещённые лица в городе Рафах смогут вернуться в северные и центральные районы палестинского анклава.

Ранее глава ХАМАС Исмаил Хания заявил, что любые договоренности с Израилем должны включать обмен военнопленными, прекращение огня, а также вывод израильских солдат из сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

