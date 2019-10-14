Евросоюз поддержал украинский план по урегулированию конфликта в Донбассе

Могерини не раскрыла детали плана, однако назвала его удовлетворительным. По ее словам, Евросоюз видит «позитивное развитие» данного вопроса в связи с чем выражает поддержку процессу.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что тот не смог обеспечить отвод войск от линии соприкосновения в Донбассе. Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в эфире НСН напомнил, что развод войск не удался из-за добровольческих отрядов, которые отказались уходить с территории.



