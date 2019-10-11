Путин заявил о неспособности Зеленского обеспечить разведение сил в Донбассе

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не хватило политической воли для обеспечения разведения сил в Донбассе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

«Договорились о разводе сил, но никак действующий президент [Украины] не может обеспечить развод боевых подразделений и техники — ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдёт с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит. Здесь нужно проявление политической воли», — заметил Путин.