Ночью над Россией уничтожили 34 украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили над Россией 34 украинских беспилотника. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 23.00 мск 5 сентября до 7.00 мск 6 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - заявили в ведомстве.
Уточняется, что 14 дронов сбили над водами Черного моря, восемь – над Смоленской областью, пять – над Брянской, по три – над Белгородской и Краснодарским краем. Кроме того, один беспилотник уничтожили в Калужской области.
Ранее Минобороны отчиталось, что с 20.00 до 23.00 мск военные уничтожили 10 украинских БПЛА.
