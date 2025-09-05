СМИ: Трамп опасается срыва переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп опасается срыва переговоров по Украине из-за осуществления угроз в отношении России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

Ранее глава Белого дома устанавливал сроки для достижения перемирия Москвой и Киевом, а также угрожал пошлинами на товары из РФ и вторичными санкциями российским торговым партнерам в случае, если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто.

Как напоминает CNN, Трамп грозил «суровыми последствиями» в адрес президента России Владимира Путина, если он не завершит конфликт.

«Хотя американский президент в частном порядке опасается, что принятие мер может сорвать переговоры», - отмечает телеканал.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров по урегулированию на Украине, напоминает РЕН ТВ.

