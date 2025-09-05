СМИ: Трамп опасается срыва переговоров по Украине
Президент США Дональд Трамп опасается срыва переговоров по Украине из-за осуществления угроз в отношении России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.
Ранее глава Белого дома устанавливал сроки для достижения перемирия Москвой и Киевом, а также угрожал пошлинами на товары из РФ и вторичными санкциями российским торговым партнерам в случае, если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто.
Как напоминает CNN, Трамп грозил «суровыми последствиями» в адрес президента России Владимира Путина, если он не завершит конфликт.
«Хотя американский президент в частном порядке опасается, что принятие мер может сорвать переговоры», - отмечает телеканал.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров по урегулированию на Украине, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Япония не собирается направлять военных на Украину после перемирия
- Серийный самолет SJ-100 совершил первый полет
- «Шанс есть всегда»: Актеры сериала «Москва слезам не верит» раскрыли детали кастинга
- Обижалась, чтобы заплакать: Маш Милаш о главной роли в сериале «Москва слезам не верит»
- СМИ: Трамп опасается срыва переговоров по Украине
- В Армении назвали сроки возможного вступления в ШОС
- Путин заявил, что деньги - не главное
- Зеленский, ипотека и ставка ЦБ: Главные заявления Путина в рамках ВЭФ
- Путин: Договориться по основным вопросам с Украиной будет практически невозможно
- Путин предложил расширить дальневосточную и арктическую ипотеку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru