Израиль ожидает освобождения заложников после ответа ХАМАС на план Трампа

Израиль готов начать прием заложников из сектора Газа после ответа палестинского движения ХАМАС на предложение американского президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации. Об этом заявили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Трамп призвал Израиль прекратить бомбардировки сектора Газа

«После ответа ХАМАС Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана... по незамедлительному освобождению всех заложников», - указано в заявлении.

Ранее ХАМАС передало посредникам свой ответ на план Трампа по разрешению конфликта в Газе. Движение заявило о готовности освободить живых израильских заложников и передать тела погибших, если будет обеспечена подходящая обстановка для обмена.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сектор ГазаХамасИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры