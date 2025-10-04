Израиль ожидает освобождения заложников после ответа ХАМАС на план Трампа

«После ответа ХАМАС Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана... по незамедлительному освобождению всех заложников», - указано в заявлении.

Ранее ХАМАС передало посредникам свой ответ на план Трампа по разрешению конфликта в Газе. Движение заявило о готовности освободить живых израильских заложников и передать тела погибших, если будет обеспечена подходящая обстановка для обмена.

