АРМЕНИЯ В ЕС: БЕЗ ГАЗА И АЛМАЗОВ

Тучи над Арменией стали сгущаться в День смеха, 1 апреля, когда в Кремль пожаловал премьер-министр этой страны Никол Пашинян. Президент РФ Владимир Путин провел тогда жесткий разговор с армянским политиком, который в СМИ даже назвали «началом конца» Пашиняна. Путин, в частности, высказался о намерении Армении вступить в Евросоюз.

«Мы видим, что в Армении идет дискуссия о развитии отношений с Евросоюзом. Мы к этому относимся абсолютно спокойно, мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами. Но должно быть очевидно и должно быть по-честному заранее, что называется, на берегу сказано, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭСом невозможно. Это просто невозможно по определению», - предупредил Путин.

После этого Пашинян не приехал 9 мая на Парад Победы в Москву, а на днях стало известно, что без него пройдет 28 мая в Казахстане и Евразийский экономический форум с участием глав государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 27 мая издание «Коммерсантъ» сообщило, что Москва грозит Армении разрывом соглашения о поставках газа и не только.

«РФ может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в Армению природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС», - пишет издание, ссылаясь на письмо главы Минэнерго РФ Сергея Цивилева армянским коллегам.

Отмечается, что Армения сегодня практически полностью обеспечивает свои потребности за счет российского газа. В качестве альтернативы Ереван может закупать газ у Евросоюза, Турции и Азербайджана, однако сегодня Армении будет сложно найти соответствующие объемы на дефицитном рынке на фоне закрытия Ормузского пролива, считают эксперты.

Путин на памятной встрече с Пашиняном 1 апреля указывал ему и на цены на газ.

«На сегодняшний день, вы знаете, цены на энергоносители, цены на газ, скажем, в Европе где-то зашкаливают - $600 за тысячу кубов! Россия продает газ Армении за $177,5 за тысячу кубов. Разница большая, разница существенная… Мы здесь с вами частенько спорим, я знаю, что вы настаиваете на некоторых других способах определения цены на энергоносители… Но это все-таки другой порядок: 600 и 177,5», - повторил президент РФ.