Энергодар без электроэнергии и связи после атаки ВСУ
В результате массированной атаки украинской армии частично обесточен и остался без связи город-спутник Запорожской АЭС Энергодар (Запорожская область). Об этом заявила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, сообщает RT.
«В результате атак в городе практически отсутствует связь, часть Энергодара остаётся без электроснабжения», — подчеркнула она.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.
Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов заявил, что небывалая атака ВСУ на Энергодар может быть связана с попыткой украинской армии организовать контрнаступление на степногорском направлении, причем все чаще Украина атакует мирные объекты.
