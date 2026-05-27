Энергодар без электроэнергии и связи после атаки ВСУ

В результате массированной атаки украинской армии частично обесточен и остался без связи город-спутник Запорожской АЭС Энергодар (Запорожская область). Об этом заявила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, сообщает RT.

«В результате атак в городе практически отсутствует связь, часть Энергодара остаётся без электроснабжения», — подчеркнула она.

Мэр Энергодара сообщил о массированной атаке дронов ВСУ

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов заявил, что небывалая атака ВСУ на Энергодар может быть связана с попыткой украинской армии организовать контрнаступление на степногорском направлении, причем все чаще Украина атакует мирные объекты.

ФОТО: РИА Новости
