Минобороны: Российские силы ПВО за ночь сбили 140 беспилотников ВСУ

Минувшей ночью российскими средствами ПВО было уничтожено 140 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, дроны были сбиты над акваториями Черного и Азовского морей, Республикой Крым, Краснодарским краем, а также Тульской, Орловской, Курской, Воронежской, Волгоградской и Белгородской областями.

В Севастополе около ста машин повреждены в ходе атаки ВСУ

Ранее RT сообщало, что беспилотники повредили линию электропередач над Севастополем.

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил, что мобильные и военные огневые группы минувшей ночью отразили комбинированную атаку ВСУ в Севастополе.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:УкраинаРоссияСпецоперацияМинобороны РФВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры