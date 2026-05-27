Минобороны: Российские силы ПВО за ночь сбили 140 беспилотников ВСУ
27 мая 202607:59
Дмитрий Меньшиков
Минувшей ночью российскими средствами ПВО было уничтожено 140 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, дроны были сбиты над акваториями Черного и Азовского морей, Республикой Крым, Краснодарским краем, а также Тульской, Орловской, Курской, Воронежской, Волгоградской и Белгородской областями.
