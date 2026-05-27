Минобороны: Российские силы ПВО за ночь сбили 140 беспилотников ВСУ

Минувшей ночью российскими средствами ПВО было уничтожено 140 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, дроны были сбиты над акваториями Черного и Азовского морей, Республикой Крым, Краснодарским краем, а также Тульской, Орловской, Курской, Воронежской, Волгоградской и Белгородской областями.