Силы ПВО сбили две высокоскоростные цели в Воронеже
Две высокоскоростные цели сбили над Воронежем российские системы ПВО утром 27 мая. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Сообщается, что пострадавших нет, однако были повреждены бытовка и здание шиномонтажа.
Ранее RT сообщило, что в Туапсинском округе обломки украинских беспилотников упали на территории морского терминала, произошло возгорание.
В свою очередь в Минобороны отметили, что за минувшую ночь над российской территорией было сбито 140 украинских беспилотников.
