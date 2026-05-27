Силы ПВО сбили две высокоскоростные цели в Воронеже

Две высокоскоростные цели сбили над Воронежем российские системы ПВО утром 27 мая. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Сообщается, что пострадавших нет, однако были повреждены бытовка и здание шиномонтажа.

Ранее RT сообщило, что в Туапсинском округе обломки украинских беспилотников упали на территории морского терминала, произошло возгорание.

В свою очередь в Минобороны отметили, что за минувшую ночь над российской территорией было сбито 140 украинских беспилотников.

ФОТО: t.me/gubernator_46
