В России наметился тренд на «портфельную» занятость

Количество резюме в сегменте так называемой «портфельной» занятости, при которой совмещаются сразу несколько видов деятельности, увеличилось на 60% за четыре года, сообщили аналитики сайта hh.ru порталу Lenta.ru.

От общего числа доля таких резюме составляет 28%, этим трендом охвачены не менее 134 профессий — от аналитики и ИТ до рабочих и сервисных ролей.

Соискатели чаще всего готовы к «портфельной» занятости в сфере добыче сырья (плюс 24%), сельском хозяйстве (плюс 22%), производстве и сервисном обслуживании (плюс 20%), среди лидеров по этим показателям также рабочие профессии (плюс 20%).