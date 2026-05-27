В России наметился тренд на «портфельную» занятость

Количество резюме в сегменте так называемой «портфельной» занятости, при которой совмещаются сразу несколько видов деятельности, увеличилось на 60% за четыре года, сообщили аналитики сайта hh.ru порталу Lenta.ru.

От общего числа доля таких резюме составляет 28%, этим трендом охвачены не менее 134 профессий — от аналитики и ИТ до рабочих и сервисных ролей.

Соискатели чаще всего готовы к «портфельной» занятости в сфере добыче сырья (плюс 24%), сельском хозяйстве (плюс 22%), производстве и сервисном обслуживании (плюс 20%), среди лидеров по этим показателям также рабочие профессии (плюс 20%).

Без опыта и стажа: Какие риски поджидают юных бизнесменов

Чаще стали публиковать такие вакансии и работодатели: особенно активно они делают это в розничной торговле, продажах и обслуживании, транспорта и логистики, а также для административного и домашнего персонала.

По словам директора hh.ru по исследованиям Марии Игнатовой, тенденция свидетельствует о потенциальной перестройки рынка труда: все чаще занятость делится на отдельные роли, проекты и задачи с возможностью совмещения.

Ранее карьерный эксперт Святослав Семеренко заявил, что неудачная шутка в соцсетях или вызывающая аватарка могут насторожить работодателя. Напротив, страничка с рассказами о карьерных успехах, увлечениях и семейными фото может заинтересовать нанимателя даже без резюме, сообщает RT.

В свою очередь член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что работодателям нравятся люди пенсионного и предпенсионного возраста, поэтому ограничения для них должны быть сняты, а в будущем следует перейти к роботизации на заводах.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакансииРабота

Горячие новости

Все новости

партнеры