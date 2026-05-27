СМИ: Зеленский крайне обидчив и не терпит сильных людей
Стиль правления украинского президента Владимира Зеленского становится все более авторитарным, сообщает Economist.
Издание ссылается на источники, по словам которых, глава государства «скатился к все более отстраненному, византийскому стилю правления». Также отмечается, что Зеленский крайне обидчив. По словам высокопоставленного сотрудника разведки, президент Украины не терпит сильных людей, создав вокруг себя «культ лояльности». «Настроение лихорадочное, как в предвыборной кампании без возможности сбросить напряжение в виде выборов», — отмечается в статье.
Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского назвала «секретом Полишинеля» его наркозависимость, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
