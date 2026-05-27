Полянский: Позицию РФ по Старобельску на заседании ОБСЕ слушал полный зал
Позицию России по теракту Вооруженных сил Украины в Старобельске на специальном заседании Постсовета ОБСЕ слушал полный зал, сообщил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
По его словам, выступили большинство европейских делегаций. «Мы подробно изложили нашу позицию по Старобельску, привели статистику и объяснили причины ответных российских ударов. Мы сказали все, что хотели сказать», - указал дипломат. Во время выступления российская сторона заявила, что украинские силы наносят прицельные удары по гражданским объектам - как это было в Старобельске, тогда как РФ наносит точечные удары по военной инфраструктуре, а все возникающие жертвы - результат работы украинской ПВО в жилых районах.
Ранее Полянский заявил, что в ОБСЕ нет прямого осуждения удара со стороны Киева по колледжу в Старобельске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
