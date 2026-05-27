Полянский: Позицию РФ по Старобельску на заседании ОБСЕ слушал полный зал

По его словам, выступили большинство европейских делегаций. «Мы подробно изложили нашу позицию по Старобельску, привели статистику и объяснили причины ответных российских ударов. Мы сказали все, что хотели сказать», - указал дипломат. Во время выступления российская сторона заявила, что украинские силы наносят прицельные удары по гражданским объектам - как это было в Старобельске, тогда как РФ наносит точечные удары по военной инфраструктуре, а все возникающие жертвы - результат работы украинской ПВО в жилых районах.

Ранее Полянский заявил, что в ОБСЕ нет прямого осуждения удара со стороны Киева по колледжу в Старобельске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

