Одежда стала самым популярным китайским товаром в России

В свою очередь руководитель направления ВЭД компании «Байт Транзит» Геннадий Миллер указал на то, что лидирует по популярности по-прежнему китайская одежда. Вместе с тем структура грузопотока, по его словам, значительно изменилась — так, с начала года существенно увеличились число небольших партий и частота поставок. Особенно это касается маркетплейсов.

Миллер добавил, что наметилась тенденция смещения спроса в сторону категорий товаров с регулярным пополнением — это товары повседневного спроса, автотовары, обувь и одежда.

RT ранее сообщило, что Россия в 2025 году экспортировала в КНР рыбу на $3,42 млрд, став крупнейшим поставщиком этой продукции на китайском рынке.

Ранее сообщалось, что товарооборот Китая и России с начала года вырос почти на 20%.

