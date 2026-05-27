Одежда стала самым популярным китайским товаром в России
Одежда и электроника — одни из наиболее востребованных китайских товаров в России, сообщило РИА Новости.
Кроме того, аналитики ГК «Деловые линии» относят к популярным категориям промышленное и лабораторное оборудование, лаки и краски, комплектующие и запчасти.
В свою очередь руководитель направления ВЭД компании «Байт Транзит» Геннадий Миллер указал на то, что лидирует по популярности по-прежнему китайская одежда. Вместе с тем структура грузопотока, по его словам, значительно изменилась — так, с начала года существенно увеличились число небольших партий и частота поставок. Особенно это касается маркетплейсов.
Миллер добавил, что наметилась тенденция смещения спроса в сторону категорий товаров с регулярным пополнением — это товары повседневного спроса, автотовары, обувь и одежда.
RT ранее сообщило, что Россия в 2025 году экспортировала в КНР рыбу на $3,42 млрд, став крупнейшим поставщиком этой продукции на китайском рынке.
Ранее сообщалось, что товарооборот Китая и России с начала года вырос почти на 20%.
