Россия грозит Армении разрывом соглашения о поставках энергоресурсов

Это произойдет, если Ереван продолжит курс на сближение с Европейским союзом. Россия считает, что дальнейшее продвижение Армении к Евросоюзу ставит под угрозу двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

Документ от 2013 года позволил РФ поставлять Армении газ, топливо и алмазы без экспортных пошлин и на льготных условиях, привязанных к внутреннему потреблению. В настоящее время такие поставки остаются критически важными для армянской экономики: страна почти полностью зависит от российского газа, а также ежегодно получает основную часть российских нефтепродуктов.

По словам экспертов, в противном случае Еревану будет сложно быстро заменить российский ресурс, а переход на альтернативные поставки почти наверняка приведет к удорожанию топлива и газа.

Ранее в Госдуме предложили пересмотреть льготы для Армении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

