Россия грозит Армении разрывом соглашения о поставках энергоресурсов
Москва может в одностороннем порядке приостановить или отказаться от соглашения о беспошлинных поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо министру энергетики России Сергея Цивилева в адрес армянского Министерства территориального развития.
Это произойдет, если Ереван продолжит курс на сближение с Европейским союзом. Россия считает, что дальнейшее продвижение Армении к Евросоюзу ставит под угрозу двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.
Документ от 2013 года позволил РФ поставлять Армении газ, топливо и алмазы без экспортных пошлин и на льготных условиях, привязанных к внутреннему потреблению. В настоящее время такие поставки остаются критически важными для армянской экономики: страна почти полностью зависит от российского газа, а также ежегодно получает основную часть российских нефтепродуктов.
По словам экспертов, в противном случае Еревану будет сложно быстро заменить российский ресурс, а переход на альтернативные поставки почти наверняка приведет к удорожанию топлива и газа.
Ранее в Госдуме предложили пересмотреть льготы для Армении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
