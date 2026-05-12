Пашинян отказался ехать на саммит ЕАЭС из-за предвыборной кампании
Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил журналистам, что не поедет на саммит ЕАЭС в Астану, который пройдет 28-29 мая.
По его словам, это связано предвыборной кампанией. Страну будет представлять вице-премьер Мгер Григорян.
Премьер-министр указал, что сообщил об этом президенту России Владимиру Путину во время визита в Москву 1 апреля. Также он проинформировал лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Пашинян указал, что в Армении в настоящее время не обсуждается вопрос выбора между ЕАЭС и Евросоюзом. А если страна выйдет из ЕАЭС, то она сделает это не внезапно, а спланированно и референдум по этому вопросу проводить не придется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
