Российская армия отразила комбинированную атаку ВСУ на Севастополь

Развожаев добавил, что удалось сбить свыше 20 дронов в районе бухты Омега, Севастопольской бухты, Фиолента и Северной стороны. Пострадавших в результате атаки нет.

Как сообщает Спасательная служба Севастополя, ракетным ударом было повреждено здание Южного управления Центробанка на Ластовой площади, возник пожар на крыше дома, а взрывной волной в соседних домах повредило балконы и окна. В частности, повреждения получил восьмиэтажный многоквартирный дом.

Кроме того, по предварительной версии, ракета повредила неиспользуемое административное здание на улице Гоголя. Ударная волна при этом повредила окна в соседних жилых домах.

Ранее масштабная атака дронов ВСУ на Севастополь привела к перебоям с электричеством.

