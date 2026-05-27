Российская армия отразила комбинированную атаку ВСУ на Севастополь
Мобильные и военные огневые группы минувшей ночью отразили комбинированную атаку ВСУ в Севастополе. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, украинские войска атаковали город воздушными средствами, среди них, по предварительным данным, и ракеты Storm Shadow.
Развожаев добавил, что удалось сбить свыше 20 дронов в районе бухты Омега, Севастопольской бухты, Фиолента и Северной стороны. Пострадавших в результате атаки нет.
Как сообщает Спасательная служба Севастополя, ракетным ударом было повреждено здание Южного управления Центробанка на Ластовой площади, возник пожар на крыше дома, а взрывной волной в соседних домах повредило балконы и окна. В частности, повреждения получил восьмиэтажный многоквартирный дом.
Кроме того, по предварительной версии, ракета повредила неиспользуемое административное здание на улице Гоголя. Ударная волна при этом повредила окна в соседних жилых домах.
Ранее масштабная атака дронов ВСУ на Севастополь привела к перебоям с электричеством.
