Два человека пострадали при ракетном ударе по Таганрогу

Из-за падения обломков ракеты, сбитой в ходе отражения воздушной атаки над Таганрогом, пострадали два человека, им оказывают медпомощь в больнице. Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэр города Светлана Камбулова.

Кроме того, в результате падения обломков сгорели несколько автомобилей, пожар удалось локализовать.