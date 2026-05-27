Два человека пострадали при ракетном ударе по Таганрогу
Из-за падения обломков ракеты, сбитой в ходе отражения воздушной атаки над Таганрогом, пострадали два человека, им оказывают медпомощь в больнице. Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэр города Светлана Камбулова.
Кроме того, в результате падения обломков сгорели несколько автомобилей, пожар удалось локализовать.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, комиссия обследует повреждения в ближайшее время. Камбулова призвала жителей Таганрога сохранять спокойствие и не паниковать.
Ранее мужчина 1980 года рождения и его дочь 2008 года рождения пострадали при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Запорожской области.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минобороны: Российские силы ПВО за ночь сбили 140 беспилотников ВСУ
- Два человека пострадали при ракетном ударе по Таганрогу
- Российская армия отразила комбинированную атаку ВСУ на Севастополь
- СМИ: Зеленский крайне обидчив и не терпит сильных людей
- Полянский: Позицию РФ по Старобельску на заседании ОБСЕ слушал полный зал
- СМИ: Бизнесмен Галицкий после начала СВО вывез 3 млрд рублей из России
- СМИ: Теракты Украины исчерпали терпение России
- СМИ: В Сирии найдены остатки тайной программы химоружия Асада
- Чехия: Количество участников программы поставок снарядов Киеву уменьшилось вдвое
- Стали известны все участники четвертьфинала ЧМ по хоккею