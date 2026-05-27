Два человека пострадали при ракетном ударе по Таганрогу

Из-за падения обломков ракеты, сбитой в ходе отражения воздушной атаки над Таганрогом, пострадали два человека, им оказывают медпомощь в больнице. Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэр города Светлана Камбулова.

Кроме того, в результате падения обломков сгорели несколько автомобилей, пожар удалось локализовать.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, комиссия обследует повреждения в ближайшее время. Камбулова призвала жителей Таганрога сохранять спокойствие и не паниковать.

Ранее мужчина 1980 года рождения и его дочь 2008 года рождения пострадали при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Запорожской области.

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
