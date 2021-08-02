СМИ сообщили о намерении Германии не отказываться от «Северного потока-2»
Германия не намерена отказываться от газопровода «Северный поток-2» даже при условии его использования в качестве геополитического оружия России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Берлин не планирует перекрывать газопровод и намерен продолжать получать газ даже под угрозой введения антироссийских санкций, «что бы ни говорили США». Политика германских властей в отношении трубопровода сохранится и после ухода канцлера Ангелы Меркель со своего поста, отмечает Ura.ru.
Bloomberg называет позицию Германии «потенциальной победой для президента России» Владимира Путина и «ударом по Белому дому».
Ранее США и ФРГ опубликовали совместное заявление, в котором отмечалось возможное применение санкций против России, если Москва будет использовать «Северный поток-2» как рычаг давления на Украину.
Между тем глава Федерального ведомства окружающей среды Германии Дирк Месснер заявил, что «Северный поток-2» может стать «динозавром среди энергетических проектов». Чиновник объяснил, что ФРГ планирует переход на возобновляемые источники энергии и выход на нулевую эмиссию к 2045 году, пишет РИА ФАН.
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