«Это фиаско»: Премьер Армении жёстко раскритиковал ОДКБ и отказался подписать два документа
Премьер-министр Армении выразил недовольство работой ОДКБ, напомнив лидерам стран-участниц о бездействии в ответна военные нападки Азербайджана. В Кремле мнение услышали, но считают, что Ереван не выйдет из Договора.
23 ноября в Ереване прошло очередное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Год для стран-участниц юбилейный – 30-летие подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летие создания ОДКБ. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана прибыли в столицу Армении в хорошем расположении духа. Правда, совсем не юбилярское настроение было у «хозяина» встречи - Никола Пашиняна.
«За последние два года страна-член ОДКБ Армения как минимум трижды подвергалась агрессии со стороны Азербайджана. Печально, что членство Армении в ОДКБ не помешало Азербайджану прибегнуть к агрессивным действиям, и тем более, что, по сути, до сегодняшнего дня мы не смогли принять решение относительно ответа ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении. Эти факты сильно подрывают репутацию ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами, и я считаю это главным провалом председательства Армении в ОДКБ. То же самое могу сказать и о фактах обострения ситуации на границе наших союзников Кыргызстана и Таджикистана», - заявил Пашинян во время открытия заседания.
Речь идет об азербайджанской агрессии 11 мая и 14 ноября 2021 года, а также 13 сентября 2022 года. Пашинян отметил, что азербайджанские военные оккупировали около 140 квадратных километров Армении.
«Чего мы ждем от ОДКБ в этом плане? Фиксация этого факта в виде четко сформулированной политической оценки. Воздерживаться от такой оценки, говоря, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, значит утверждать, что нет зоны ответственности ОДКБ, а если нет зоны ответственности, то нет и организации. По крайней мере, так это можно интерпретировать», - продолжил Пашинян.
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Как итог: Армения отказалась подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ. В частности, из 17 итоговых документов два были отправлены армянской стороной на доработку.
«Проект «Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы», — подчеркнул Пашинян.
Он предложил ОДКБ ускорить политическую и дипломатическую работу с Баку о выводе азербайджанских войск с армянской территории на позиции по состоянию на 11 мая прошлого года.
В узком составе встречи лидеров стран-участниц ОДКБ Пашинян и вовсе трактовал работу организации как фиаско. В Кремле уже отреагировали на демарш армянского премьера.
«Это право армянской стороны так расценивать ситуацию. Но с другой стороны востребованность ОДКБ в этой ситуации очевидна. Сейчас предстоит принять решение, как быть дальше, чтобы ОДКБ способствовала урегулированию ситуации, снижению напряженности, могла играть роль умиротворяющую и для Армении, и для Азербайджана, и чтобы армянская сторона развеяла все сомнения», - цитирует "Sputnik Армения" пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
В Кремле при этом считают, что Армения останется в ОДКБ, и говорят, что очень важно помочь Еревану договориться о мире с Баку.
Ситуацию вокруг Нагорного Карабаха на высшем уровне последний раз обсуждали меньше месяца назад в Сочи. Трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении, президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева, и премьера Никола Пашиняна закончилась тем, что Москва и Ереван договорились отложить вопрос о статусе Карабаха на «неопределенное время», а в Баку такой подход не разделяют.
«Здесь важно, насколько будет устойчивым положение в регионе Нагорного Карабаха, до того момента, когда созреют условия для окончательного решения этого вопроса (о статусе региона – прим. НСН). В заявлении, подписанном тремя лидерами, нет упоминания Нагорного Карабаха, там говорится лишь о том, что российские миротворцы останутся в зоне проведения операции. Это означает понижение статуса и разогревает аппетиты Азербайджана», - отмечал научный сотрудник Института Кавказа, экономист Грант Микаелян в интервью НСН.
Азербайджанский политолог Тофик Аббасов заявил НСН, что Россия отвечает на участие США в урегулировании вопроса, но при этом не хочет эскалации конфликта в регионе.
«Наша позиция такова, что этот вопрос закрыт, остался в прошлом, статус Карабаха не обсуждается. Сейчас у нас сильная армия, четкая геополитическая позиция, мы все стороны уведомили, что этот вопрос больше обсуждать не будем. России самой не очень выгодно иметь под своим боком еще одну горячую точку. Если Армения будет предпринимать попытки военной дестабилизации, она получит сильнейший удар, когда нужно будет думать о спасении самой республики», - пояснил Аббасов.
Уже после заседания 23 ноября состоялась встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна. Из стенограммы Кремля можно предположить, что стороны вернулись к обсуждению двух договоров, которые отказался подписать армянский премьер.
«Мы с Вами, когда встретились, еще в машине ехали, обсуждали вопросы регионального характера, в том числе вопросы урегулирования в регионе, говорили о разблокировании транспортных артерий», - сказал Путин.
Сам же саммит сопровождался протестами. На улицах Еревана прошли антироссийские митинги, которые не остались незамеченными в Госдуме.
«Власть в Армении была поставлена США в процессе оранжевой революции, как и в Киеве. Однако у нее от РФ зависит вопрос выживания. Нужно решать вопрос с русофобией в незаконном государственном формировании по закону», - цитирует депутата Госдумы Евгения Федорова URA.RU.
Утром 24 ноября стало известно, что Азербайджан вновь открыл огонь по Армении. В Ереване заявили, что на боевой позиции, расположенной в восточной части армяно-азербайджанской границы, в результате выстрела со стороны противника огнестрельное ранение получил военнослужащий.
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