«Это фиаско»: Премьер Армении жёстко раскритиковал ОДКБ и отказался подписать два документа

«За последние два года страна-член ОДКБ Армения как минимум трижды подвергалась агрессии со стороны Азербайджана. Печально, что членство Армении в ОДКБ не помешало Азербайджану прибегнуть к агрессивным действиям, и тем более, что, по сути, до сегодняшнего дня мы не смогли принять решение относительно ответа ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении. Эти факты сильно подрывают репутацию ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами, и я считаю это главным провалом председательства Армении в ОДКБ. То же самое могу сказать и о фактах обострения ситуации на границе наших союзников Кыргызстана и Таджикистана», - заявил Пашинян во время открытия заседания.

Речь идет об азербайджанской агрессии 11 мая и 14 ноября 2021 года, а также 13 сентября 2022 года. Пашинян отметил, что азербайджанские военные оккупировали около 140 квадратных километров Армении.

«Чего мы ждем от ОДКБ в этом плане? Фиксация этого факта в виде четко сформулированной политической оценки. Воздерживаться от такой оценки, говоря, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, значит утверждать, что нет зоны ответственности ОДКБ, а если нет зоны ответственности, то нет и организации. По крайней мере, так это можно интерпретировать», - продолжил Пашинян.

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Как итог: Армения отказалась подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ. В частности, из 17 итоговых документов два были отправлены армянской стороной на доработку.

«Проект «Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы», — подчеркнул Пашинян.

Он предложил ОДКБ ускорить политическую и дипломатическую работу с Баку о выводе азербайджанских войск с армянской территории на позиции по состоянию на 11 мая прошлого года.

В узком составе встречи лидеров стран-участниц ОДКБ Пашинян и вовсе трактовал работу организации как фиаско. В Кремле уже отреагировали на демарш армянского премьера.

«Это право армянской стороны так расценивать ситуацию. Но с другой стороны востребованность ОДКБ в этой ситуации очевидна. Сейчас предстоит принять решение, как быть дальше, чтобы ОДКБ способствовала урегулированию ситуации, снижению напряженности, могла играть роль умиротворяющую и для Армении, и для Азербайджана, и чтобы армянская сторона развеяла все сомнения», - цитирует "Sputnik Армения" пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В Кремле при этом считают, что Армения останется в ОДКБ, и говорят, что очень важно помочь Еревану договориться о мире с Баку.

Ситуацию вокруг Нагорного Карабаха на высшем уровне последний раз обсуждали меньше месяца назад в Сочи. Трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении, президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева, и премьера Никола Пашиняна закончилась тем, что Москва и Ереван договорились отложить вопрос о статусе Карабаха на «неопределенное время», а в Баку такой подход не разделяют.