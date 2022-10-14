«Французская игра»: В Баку призвали быстрее провести встречу Алиева и Пашиняна в России
Макрон «выдает косяки», обещая защитить Армению, а Пашинян не хочет смотреть в сторону Баку и Москвы, сказал в эфире НСН Тофик Аббасов.
Предложение Владимира Путина о встрече в России лидеров Азербайджана и Армении связано с попытками Франции и США установить свое влияние на Южном Кавказе, предположил в интервью НСН азербайджанский политолог Тофик Аббасов.
Президент РФ, выступая в пятницу на саммите СНГ, пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна провести в России встречу. По словам Путина, это может быть любой город: Москва, Санкт-Петербург или Сочи, «в любом месте, в любое время».
«Это очень важная инициатива, тем более, сейчас, потому что мы видим, как страны Запада, в основном США и Франция, неистово пытаются вклиниться в дела Южного Кавказа. При этом посредническая миссия является для них поводом и инструментом для того, чтобы, во-первых, обнулить ту игру, которая шла без них, а, во-вторых, начать свою игру, разместиться здесь и застолбить за собой новые преференции. Инициатива Путина уместна и, может быть, даже ее надо будет форсировать, потому что мы должны показать недоброжелателям, что здесь есть страны и силы, которые в состоянии обуздать этот хаос, подогреваемый извне», - сказал Аббасов.
По его словам, в Баку знают, как «разрулить» ситуацию, при этом в Ереване смотрят только в сторону Запада.
«Недавно в Праге на саммите ЕС, где присутствовали Алиев и Пашинян, президент Азербайджана напомнил, что мы предложили Армении пакет из пяти принципов для урегулирования положения и заключения всеобъемлющего мирного соглашения. Он сказал, что Ереван и Брюссель безоговорочно приняли этот пакет. Алгоритм, чтобы разрулить ситуацию, есть, но проблема в Армении, которая все время смотрит на Запад. Пашинян смотрит сейчас куда угодно, но не в сторону Баку, Москвы и тем более Анкары. На все предложения этих стран они говорят "мы подумаем", но в результате не дают внятного ответа, чего они хотят и как представляют схему разруливания этой обстановки», - указал политолог.
Аббасов также высказал мнение, что Армения хочет поменять внешнеполитический вектор на антироссийский.
«Войну мы закончили, поставили точку, но там дают о себе знать реваншистские настроения. Кроме того, там бьют через край антироссийские настроения, определенные силы требуют выхода из ОДКБ, фактически они меняют вектор внешней политики. Не знаю, насколько разумно менять коней на переправе, но мы не будем долго ждать внятной позиции Армении. Есть вопросы, которые не терпят отлагательств», - подчеркнул эксперт.
Азербайджанский политолог также объяснил, почему Франция – плохой посредник по урегулированию конфликта между Баку и Ереваном.
«Не случайно в последние дни Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон - прим. НСН) обрушился на российскую дипломатию, что она не тем занимается, а Франция видит себя ключевым элементом в этом процессе и никогда не оставит Армению наедине с ее проблемами. Будучи главой государства, этот человек выдает "косяки". Раз речь идет о посредничестве, и Франция желает заменить в данном формате Россию, то она должна проявлять объективность и беспристрастность. А его слова говорят о предвзятости, которая никогда в жизни не приведет к нормальному результату», - заключил собеседник НСН.
Ранее политолог Марат Баширов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что страны ОДКБ, за исключением Белоруссии, вряд ли подключатся к российской спецоперации на Украине, если соответствующая просьба поступит.
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