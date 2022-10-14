«Французская игра»: В Баку призвали быстрее провести встречу Алиева и Пашиняна в России

Предложение Владимира Путина о встрече в России лидеров Азербайджана и Армении связано с попытками Франции и США установить свое влияние на Южном Кавказе, предположил в интервью НСН азербайджанский политолог Тофик Аббасов.

Президент РФ, выступая в пятницу на саммите СНГ, пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна провести в России встречу. По словам Путина, это может быть любой город: Москва, Санкт-Петербург или Сочи, «в любом месте, в любое время».