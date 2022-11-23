Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ

«Политическая оценка необходима, прежде всего, с моральной точки зрения, так как это должно быть логическим проявлением союзнических отношений. Конечно, это важно и с точки зрения восстановления территориальной целостности нашей страны, но это стремление само по себе не означает военного вмешательства», - отметил Пашинян.

По его словам, Армения предлагает решением СКБ ОДКБ ускорить проведение необходимой политико-дипломатической работы с азербайджанской стороной, направленной на незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Армении на исходные позиции по состоянию на 11 мая 2021 года.

Премьер-министр Армении подчеркнул, что такая позиция важна не только для восстановления территориальной целостности Республики Армения, но и для сдерживания Азербайджана от дальнейших агрессивных действий.

Ранее президент РФ Владимир Путин прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

