«Это агония»: В Крыму назвали бредом слова Зеленского о возвращении полуострова

Президент Украины Владимир Зеленский вновь пригрозил забрать Крым, но теперь уже «любым способом, который посчитает правильным». Советоваться с другими странами по этому вопросу Киев не будет. Бобков назвал заявление Зеленского очередным бредом, которому никто уже не удивляется.

«Все, что звучит сегодня, иначе как бредом и не назовешь. Когда мы говорим о политике действующего президента Украины, то видим кого угодно, но не человека, осведомленного о состоянии дел у себя в стране. Абсолютно очевидно, что в нынешней ситуации подавляющее большинство внешнеполитических заявлений преследуют цели решения внутриполитических задач. Украинское общество держится на одиозных заявлениях, что все будет хорошо, что они победят. Чтобы протянуть это состояние, каждое новое заявление набирает градус. Завтра окажется, что Зеленский с Подоляком (Михаил, советник главы офиса президента Украины, - прим. НСН) пересекут границу России и вернут Крым», - сказал Бобков.