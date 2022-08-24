«Это агония»: В Крыму назвали бредом слова Зеленского о возвращении полуострова

Каждое новое заявление Зеленского будет набирать градус, чтобы украинцы верили в скорую «победу», сказал крымский парламентарий Владимир Бобков.

Завтра окажется, что Зеленский с Подоляком пересекут границу России и вернут Крым. Все, что звучит сегодня, иначе как бредом и не назовешь, заявил заместитель председателя Госсовета Крыма Владимир Бобков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Президент Украины Владимир Зеленский вновь пригрозил забрать Крым, но теперь уже «любым способом, который посчитает правильным». Советоваться с другими странами по этому вопросу Киев не будет. Бобков назвал заявление Зеленского очередным бредом, которому никто уже не удивляется.

«Все, что звучит сегодня, иначе как бредом и не назовешь. Когда мы говорим о политике действующего президента Украины, то видим кого угодно, но не человека, осведомленного о состоянии дел у себя в стране. Абсолютно очевидно, что в нынешней ситуации подавляющее большинство внешнеполитических заявлений преследуют цели решения внутриполитических задач. Украинское общество держится на одиозных заявлениях, что все будет хорошо, что они победят. Чтобы протянуть это состояние, каждое новое заявление набирает градус. Завтра окажется, что Зеленский с Подоляком (Михаил, советник главы офиса президента Украины, - прим. НСН) пересекут границу России и вернут Крым», - сказал Бобков.

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Собеседник «Радиоточки НСН» убежден, что киевская власть способна лишь на диверсии, но Крым находится в полной безопасности.

«Полуостров находится в составе государства с ядерным статусом, наиболее боеспособной армией в мире, и мы в абсолютной безопасности в части каких-либо территориальных переделов. Максимум на что способны оппоненты – это диверсии», - отметил Бобков.

О надежной защите полуостров и беспочвенности заявлений Зеленского заявила заместитель председателя Госсовета Крыма Алла Пономаренко в разговоре с «Радиоточка НСН».

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«То, что творит Зеленский, вообще необъяснимо. Крым привык к этим заявлениям, но они беспочвенны. Думаю, что это агония перед концом, чтобы как-то выжить и сохранить себя. Крым под надежной защитой, но жителям надо быть бдительными», - сказала Пономаренко.

Ранее в Турции заявили, что Крым должен перейти Украине при подписании соглашения с Россией. Востоковед Семен Багдасаров в эфире НСН заявил, что подобные заявления лиц из окружения президента республики Реджепа Эрдогана – неуважение к РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийКрымРоссия
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