«Выбросят ветошь»: Эрдогану в России предрекли проигрыш на выборах
Действующий президент Турции после своего ухода оставит неблагоприятные для России условия сотрудничества, сказал НСН востоковед Семен Багдасаров.
Вероятность проигрыша Эрдогана на президентских выборах в 2023 году очень высока, потому из возникшей ситуации на Украине он максимально пытается выжать политическую выгоду. Заявления о том, что Россия должна признать Крым украинским – оскорбительны, заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее официальный представитель Турции Ибрагим Калын заявил, что основой любого соглашения, подписанного между РФ и Украиной, должно быть признание Крыма украинским. Багдасаров убежден, что Эрдоган использует Россию в своих целях.
«Несерьезное, оскорбительное предложение. У Эрдогана на носу президентские и парламентские выборы, потому из возникшей ситуации на Украине он максимально пытается выжать экономическую и политическую выгоды. Вот он и шарахается, а мы, иногда, к сожалению, идем ему навстречу. Ведем, например, переговоры по поводу зернового хаба. Турция давно выбрала, за кого она в конфликте между Россией и Украиной. Они поставляют Киеву беспилотники Bayraktar, бронетранспортеры. С территории Турции работают радиотехнические средства разведки НАТО, которые поставляют данные по Черному морю Украине. Он нас разводит уже много лет! Разводит и по Сирии. В 2020 году пытался силой захватить большую часть территории, чем сейчас контролирует», - сказал Багдасаров.
Собеседник «Радиоточки НСН» считает, что у Эрдогана невелики шансы на переизбрание. В случае, если он оставит президентский пост, у России сложатся неблагоприятные условия для сотрудничества с республикой.
«Выбросят ветошь в лице Эрдогана, который оставит после себя крайне неблагоприятные условия для взаимоотношений между Турцией и Россией. Придет к власти, к примеру, Кемаль Кылычдароглу (республиканец, которого готовы поддержать 5 партий, основной конкурент Эрдогана, - прим. НСН), и как они будут к нам относиться, когда мы с ними вообще не контактируем?» - задался вопросом Багдасаров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен вернуть Крым любыми средствами. Зеленский не назвал конкретные варианты возвращения полуострова, но отметил, что не намерен консультироваться в этом вопросе с другими странами.
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