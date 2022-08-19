В Крыму предупредили об эффекте бумеранга при ударах Киева по полуострову

Ранее СМИ сообщили, что США допускают возможность использования переданного Киеву оружия для проведения атак на Крым. В Вашингтоне расценивают это как «самооборону», отмечает РЕН ТВ.

Комментируя эту информацию, Крючков призвал не делать поспешных выводов. По словам советника, украинские силовики вместо атак «будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий», пишет Ura.ru.

«Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями», — подчеркнул Крючков.

