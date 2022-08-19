В Крыму предупредили об эффекте бумеранга при ударах Киева по полуострову

Попытка агрессии в адрес Крыма ударит бумерангом по Украине, но с более сильной отдачей и непоправимыми последствиями. Об этом заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в беседе с РИА Новости.

США допускают использование Киевом американского оружия для атаки Крыма

Ранее СМИ сообщили, что США допускают возможность использования переданного Киеву оружия для проведения атак на Крым. В Вашингтоне расценивают это как «самооборону», отмечает РЕН ТВ.

Комментируя эту информацию, Крючков призвал не делать поспешных выводов. По словам советника, украинские силовики вместо атак «будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий», пишет Ura.ru.

«Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями», — подчеркнул Крючков.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры