В Крыму предупредили об эффекте бумеранга при ударах Киева по полуострову
Попытка агрессии в адрес Крыма ударит бумерангом по Украине, но с более сильной отдачей и непоправимыми последствиями. Об этом заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в беседе с РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что США допускают возможность использования переданного Киеву оружия для проведения атак на Крым. В Вашингтоне расценивают это как «самооборону», отмечает РЕН ТВ.
Комментируя эту информацию, Крючков призвал не делать поспешных выводов. По словам советника, украинские силовики вместо атак «будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий», пишет Ura.ru.
«Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями», — подчеркнул Крючков.
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