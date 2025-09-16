Трамп подал иск к The New York Times на 15 млрд долларов
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что подал иск к The New York Times на 15 млрд долларов, обвинив издание в клевете.
По его словам, это «одна из худших и самых деградировавших» газет в стране, которая «слишком долго позволяла себе свободно лгать, очернять и клеветать» на него.
«The New York Times десятилетиями лжёт о вашем любимом президенте (обо мне!), моей семье, бизнесе, движении «Америка прежде всего» (MAGA) и нашей стране в целом... это заканчивается сейчас!» - написал глава Белого дома.
Ранее Трамп потребовал смертной казни для убийцы украинской беженки Ирины Заруцкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
