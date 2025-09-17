«Сегодня будет торжественный прием и ужин у короля и королевы, а завтра будут переговоры один на один со Стармером. Известно, что предполагается подписать двустороннее соглашение по сотрудничеству в области высоких технологий и кибербезопасности. Конечно, будет идти речь об Украине, конечно, Стармер будет склонять Трампа к тому, чтобы тот поддержал Украину. Дело не только в санкциях, дело в том, что Стармер — один из инициаторов “коалиции желающих”, которая намерена разместить свои вооруженные силы на территории Украины в случае прекращения огня или мирного соглашения по итогам спецоперации. Без воздушно-логистической поддержки США у “коалиции желающих” ничего не получится. Естественно, Россия считает размещение любых иностранных сил, кроме нейтральных стран, на территории Украины абсолютно недопустимым шагом, противоречащим ее национальным интересам», — сказала Ананьева.

Собеседница НСН усомнилась в том, что встреча с Трампом может помочь остановить падение рейтингов Стармера.

«Британцы Трампа не любят, поэтому я не думаю, что эта встреча поможет рейтингу Стармера. Конечно, когда в феврале Стармер был в Вашингтоне у Трампа и вернулся с низкими торговыми пошлинами, это пошло ему в плюс, но с тех пор ситуация в стране усугубилась. Стармер Трампу всячески льстит и угождает, поэтому жесткую позицию он занимать не будет. Он может просить, но не настаивать. С другой стороны, Трамп польщен приглашением в Великобританию и заявил, что слишком давить на Стармера не будет, но не думаю, что это остановит падение рейтинга Стармера. Правительство настолько боялось выступлений против Трампа, что в Лондоне Трамп не появится. Букингемский дворец на ремонте, поэтому Трамп поехал в Виндзор. Более того, протокол государственного визита предполагает, что гость выступает перед обеими палатами парламента, а парламент сейчас распущен для того, чтобы политические партии могли провести свои ежегодные съезды. Поэтому выступать перед парламентом Трамп не будет», — добавила эксперт.

В заключение Ананьева предположила, что на пресс-конференции Трампу зададут вопрос о его возможной связи с ныне покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном, известным как фигурант резонансного дела, связанного с торговлей людьми и вовлечением в сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек.

«Единственное, что вызывает всеобщий интерес, — это пресс-конференция Трампа. Есть опасения, что будут заданы вопросы о связи Трампа с Эпштейном. Тем более, что буквально за несколько дней до визита Трампа Стармер отозвал с поста посла Британии в Вашингтоне Питера Мандельсона, который был замечен в дружеских отношениях с Эпштейном», — подытожил он.

Ранее администрация Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, финансирование которого обеспечат союзники Вашингтона по НАТО.

