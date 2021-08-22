Еще немного, еще чуть-чуть. «Северный поток-2» неумолимо близится к завершению
Политики и политологи в эфире НСН считают неотвратимым скорое завершение «Северного потока-2».
Завершилась укладка труб второй нитки «Северного потока – 2» в исключительной экономической зоне Дании. Об этом свидетельствуют данные позиционирования морских судов.
Сегодня российское трубоукладочное судно Fortuna пересекло границу ИЭЗ Дании недалеко от северо-восточной окраины Померанской бухты. В проектной компании Nord Stream 2 AG не комментируют эту информацию.
Датский участок магистрали - всего 147 км - оказался наиболее проблемным для проекта. Власти страны заблокировали прохождение газопровода через территориальные воды страны (маршрут прохождения первого «Северного потока») и максимально затянули согласование маршрута газопровода через исключительную экономическую зону. Когда же разрешение было получено, и швейцарский подрядчик Allseas возобновил строительство, его работу остановили американские санкции. Строительство магистрали возобновилось в декабре прошлого года.
Остановить «Северный поток-2» не получится, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.
«Не думаю, что для «Северного потока – 2» появятся какие-то угрозы. США уже не станут вводить санкции против европейских компаний. «Северный поток – 2» будет готов до конца выборов. По крайней мере, к тому моменту, как будет завершено формирование правительства в Германии. Как его остановить? И даже первая линия из двух готова. Потом всякие силы могут чинить препятствия в загрузке этого газопровода, но и в это я не верю. Европейцам газ нужен, и они будут дальше его заказывать из России», - заключил Рар.
Bloomberg назвал решение Германии «потенциальной победой для президента России» Владимира Путина и «ударом по Белому дому». Однако член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не превращать ситуацию вокруг «Северного потока» в Олимпийские игры. Он объяснил решение Германии не останавливать «Северный поток-2» ради политического давления на Россию победой здравого смысла, а не Москвы.
«Если говорить честно, это не победа России, а победа здравого смысла. Многие пытаются каждый раз представлять такие истории, как некие малые Олимпийские игры. Но мы же делаем это не для того, чтобы сказать: «О, мы победили!». Так думают только не очень умные люди. Дело в том, что мы здесь стояли на позициях здравого смысла. Путин все эти годы говорил одно и тоже – о том, что это коммерческий проект, который выгоден нашим партнерам. Нам от этого выгоды не больше, чем им. В этом смысле все, что происходит, - это недобросовестная конкуренция, в частности, со стороны США. Вот что говорила всегда официальная Москва», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее польский политолог Якуб Корейба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил о расколе Европы из-за «Северного потока-2».
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