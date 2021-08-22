Еще немного, еще чуть-чуть. «Северный поток-2» неумолимо близится к завершению

Bloomberg назвал решение Германии «потенциальной победой для президента России» Владимира Путина и «ударом по Белому дому». Однако член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не превращать ситуацию вокруг «Северного потока» в Олимпийские игры. Он объяснил решение Германии не останавливать «Северный поток-2» ради политического давления на Россию победой здравого смысла, а не Москвы.

«Если говорить честно, это не победа России, а победа здравого смысла. Многие пытаются каждый раз представлять такие истории, как некие малые Олимпийские игры. Но мы же делаем это не для того, чтобы сказать: «О, мы победили!». Так думают только не очень умные люди. Дело в том, что мы здесь стояли на позициях здравого смысла. Путин все эти годы говорил одно и тоже – о том, что это коммерческий проект, который выгоден нашим партнерам. Нам от этого выгоды не больше, чем им. В этом смысле все, что происходит, - это недобросовестная конкуренция, в частности, со стороны США. Вот что говорила всегда официальная Москва», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее польский политолог Якуб Корейба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил о расколе Европы из-за «Северного потока-2».

