Ученые и политики РФ расходятся в ожиданиях об антироссийских санкциях

Иной точки зрения придерживается доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Павел Каневский. Он полагает, что Евросоюз не снимет санкции с России из-за невыполнения Киевом минских соглашений. По его мнению санкционный режим в целом привязан к проблеме урегулирования ситуации на востоке Украины всеми сторонами.

«Это очень странное заявление. Режим санкций напрямую завязан на роли России в урегулировании конфликта. То, что Киев не выполняет минские соглашения, не означает автоматического снятия санкций с России. Этого не следует из текста ни минских соглашений, ни санкционных законов», - заявил эксперт, комментируя РИА Новости заявление экс-депутата.



Ранее украинский политолог Александр Дудчак заявил «Радиоточке НСН», что у Зеленского нет карт, чтобы помешать достройке газопровода «Северный поток – 2».

