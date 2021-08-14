Ученые и политики РФ расходятся в ожиданиях об антироссийских санкциях

В России по-разному отнеслись к предположению украинского депутата о снятии антироссийских санкций из-за неисполнения Киевом Минских соглашений.

Евросоюз может снять часть санкций с России из-за невыполнения Украиной Минских соглашений, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«Европа завтра снимет санкции с России, потому что Украина не выполняет Минские соглашения, я предполагаю, что такое может произойти», — рассказал парламентарий в эфире телеканала «НАШ».

На Украине заволновались. Кравчук ждет от Байдена подтверждения поддержки США

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT высказал надежду на снятие с России санкций из-за невыполнения Киевом Минских соглашений.

«Будем надеяться — и нужно надеяться — на то, что в ЕС (во всяком случае у ведущих стран) придёт понимание того, что главная вина за невыполнение Минских соглашений лежит на Украине, и с этой точки зрения аргумент, который использовался против России в вопросе продления санкций, будет снят», — заключил он.

Глава Евросовета подтвердил намерение ЕС продлить антироссийские санкции

Иной точки зрения придерживается доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Павел Каневский. Он полагает, что Евросоюз не снимет санкции с России из-за невыполнения Киевом минских соглашений. По его мнению санкционный режим в целом привязан к проблеме урегулирования ситуации на востоке Украины всеми сторонами.

«Это очень странное заявление. Режим санкций напрямую завязан на роли России в урегулировании конфликта. То, что Киев не выполняет минские соглашения, не означает автоматического снятия санкций с России. Этого не следует из текста ни минских соглашений, ни санкционных законов», - заявил эксперт, комментируя РИА Новости заявление экс-депутата.

Ранее украинский политолог Александр Дудчак заявил «Радиоточке НСН», что у Зеленского нет карт, чтобы помешать достройке газопровода «Северный поток – 2».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Война На УкраинеВойна В ДонбассеМинские СоглашенияСанкции Против России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры