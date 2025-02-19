ЕС согласовал 16-й пакет санкций против России
Представители стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России. Меры включают запрет импорта первичного алюминия, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов блока.
По их данным, в черный список будут добавлены 73 судна, причастных к перевозке российских энергоресурсов. Ранее сообщалось, что под запрет в рамках 16-го пакета может попасть также импорт в Россию игровых приставок PlayStation и Xbox.
Глава Госдепа США Марко Рубио ранее заявил союзникам Вашингтона в Европе, что администрация президента Дональда Трампа сохранит в силе санкции в отношении России как минимум до достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru