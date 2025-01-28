«Абсурд и сказки»: В России высмеяли заявления ЕС о запрете поставок Xbox и PlayStation

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас ранее заявила, что поставки игровых консолей PlayStation и Xbox в РФ предлагается запретить в рамках новых санкций Евросоюза. Каллас утверждает, что приставки используют в России якобы для управления дронами. Кондратьев отметил, что управлять дроном можно игровым контроллером от любой приставки.

«Для управления дроном от PlayStation или Xbox может использоваться только джойстик. К слову, для этого можно взять игровой контроллер от любой приставки - «Денди» или Sega тоже подойдут. Однако существуют штатные системы управления дронами, которыми пользуются наши ребята. Джойстики - это лишь возможная, более дешевая альтернатива, однако дешевое - не значит лучшее. Вся это история звучит так же абсурдно, как, например, предложение запретить ввозить в Россию стиральные машинки по причине того, что из них достают микрочипы и вставляют их в баллистические ракеты. Это все сказка про злого русского гения, который якобы даже из игровых приставок делает оружие. Если они запретят поставки в Россию PlayStation или Xbox, то это никак не скажется на ходе спецоперации», - сказал собеседник НСН.

Все крупнейшие производители консолей – Microsoft, Sony и Nintendo – приостановили продажи в России после начала спецоперации на Украине и введения санкций. Их продукцию ввозят в страну по параллельному импорту, напоминает «Радиоточка НСН».

