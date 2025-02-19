СМИ: США сохранят санкции против России
Глава Госдепа США Марко Рубио заявил союзникам Вашингтона в Европе, что администрация президента Дональда Трампа сохранит в силе санкции в отношении России как минимум до достижения соглашения по урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, глава американской дипломатии озвучил этот план во время телефонного разговора с коллегами в Европе 18 февраля. Звонок состоялся после его участия в переговорах с российскими представителями в Эр-Рияде.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США на саммите в Эр-Рияде не обсуждали снятие санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru