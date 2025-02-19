СМИ: США сохранят санкции против России

По данным агентства, глава американской дипломатии озвучил этот план во время телефонного разговора с коллегами в Европе 18 февраля. Звонок состоялся после его участия в переговорах с российскими представителями в Эр-Рияде.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США на саммите в Эр-Рияде не обсуждали снятие санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

