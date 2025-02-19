СМИ: США сохранят санкции против России

Глава Госдепа США Марко Рубио заявил союзникам Вашингтона в Европе, что администрация президента Дональда Трампа сохранит в силе санкции в отношении России как минимум до достижения соглашения по урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Глава РФПИ: Санкции против России ударили по США сильнее

По данным агентства, глава американской дипломатии озвучил этот план во время телефонного разговора с коллегами в Европе 18 февраля. Звонок состоялся после его участия в переговорах с российскими представителями в Эр-Рияде.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США на саммите в Эр-Рияде не обсуждали снятие санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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