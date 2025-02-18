Глава РФПИ: Санкции против России ударили по США сильнее

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыРоссияСанкции США

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