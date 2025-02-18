Глава РФПИ: Санкции против России ударили по США сильнее

Собянин: Объем промышленного производства в Москве за минувший год вырос почти на 18% Началась проходка ещё одного тоннеля Рублево-Архангельской линии московского метро Столичный сервисный центр по ремонту техники помогает бойцам в зоне СВО Культурную программу приготовили на ВДНХ ко Дню защитника Отечества К выходным в столичный регион придёт оттепель