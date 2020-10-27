Эрдоган пожаловался в генпрокуратуру на нидерландского политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался в турецкую генпрокуратуру на действия лидера крайне правой Партии свободы Нидерландов Герта Вилдерса, передает агентство Anadolu.
Ранее Вилдерс опубликовал в Twitter пост с карикатурой на президента Турции, назвав его террористом.
«Карикатура, распространенная в соцсетях ультраправым европейским политиком, не имеет ничего общего с понятиями свободы слова», - говорится в сообщении агентства.
Эрдоган потребовал возбудить уголовное дело по статье «Посягательство на честь и достоинство президента республики Турции».
Как сообщалось ранее, Эрдоган вступил в перепалку через СМИ с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Убийство французского учителя истории Самюэля Пети за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда спровоцировало словесную дуэль между президентом Франции Эммануэлем Макроном и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Макрон назвал убийство терактом и заявил, что погибший учил детей «свободе слова», а ислам «переживает кризис во всем мире». В ответ Эрдоган призвал Макрона «проверить психику».
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что Эрдоган готов повышать ставки в конфликте с президентом Франции.
Слова и действия Макрона также вызвали резкую реакцию в российской Чечне. Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев ранее назвал действия президента Франции Эммануэля Макрона атакой на ислам, самого Макрона он назвал «террористом номер 1 в мире», «врагом человечества и мусульман». В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поддерживая публикации карикатур на пророка Мухаммеда, Макрон завуалированно призывает мусульман совершать преступления.
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