Эрдоган пожаловался в генпрокуратуру на нидерландского политика

Эрдоган потребовал возбудить уголовное дело по статье «Посягательство на честь и достоинство президента республики Турции».

Как сообщалось ранее, Эрдоган вступил в перепалку через СМИ с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Убийство французского учителя истории Самюэля Пети за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда спровоцировало словесную дуэль между президентом Франции Эммануэлем Макроном и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Макрон назвал убийство терактом и заявил, что погибший учил детей «свободе слова», а ислам «переживает кризис во всем мире». В ответ Эрдоган призвал Макрона «проверить психику».

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что Эрдоган готов повышать ставки в конфликте с президентом Франции.

Слова и действия Макрона также вызвали резкую реакцию в российской Чечне. Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев ранее назвал действия президента Франции Эммануэля Макрона атакой на ислам, самого Макрона он назвал «террористом номер 1 в мире», «врагом человечества и мусульман». В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поддерживая публикации карикатур на пророка Мухаммеда, Макрон завуалированно призывает мусульман совершать преступления.

