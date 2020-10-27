«Безнаказанность Турции»: Сатановский о ссоре Эрдогана с Макроном

Турецкий лидер презирает европейцев и уверен, что ни воевать с ним, ни вводить санкции против Анкары они не будут, заявил в эфире НСН президент Института Ближнего Востока.

Убийство французского учителя истории Самюэля Пети за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда спровоцировало словесную дуэль между президентом Франции Эммануэлем Макроном и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Макрон назвал убийство терактом и заявил, что погибший учил детей «свободе слова», а ислам «переживает кризис во всем мире». В ответ Эрдоган призвал Макрона «проверить психику».

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что Эрдоган готов повышать ставки в конфликте с президентом Франции.

«Безусловно, готов. С Макроном у него давние нелады, да и вообще с Францией. Претензии Франции на гегемонию в Средиземноморье со времен бывшего президента Николя Саркози вызывают у Эрдогана жуткое раздражение. Вообще он раздражительный человек. Если бы французы признали, что он самый главный на поляне, и у него есть все возможности стать новым турецким султаном, тогда у него были бы хорошие отношения с Францией», - сказал политолог.

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Он отметил, что Франция сама сейчас претендует на то, чтобы быть главным игроком в Европе, учитывая ослабление Германии.

«Кроме того, Эрдогана буквально бесит наличие во Франции армянского лобби, поэтому он не стесняется в выражениях. Эрдоган один из главных создателей завтрашней исламистской Европы. Он крышует основные ячейки "Братьев-мусульман" (запрещённая в РФ террористическая организация - прим. НСН), радикальных исламистов в Европе. В этом плане курс Франции на контроль государства над мечетями его до крайности раздражает. А старая добрая французская свобода слова, переходящая в анархию, просто оскорбляет его», - заявил Сатановский.

По его словам, Эрдоган понимает, что ему ничего не грозит за высказывания.

«Воевать против него никто не будет, у него вторая армия в НАТО. Санкции и то против него никто не введет. От него же все откупаются. Вот он спустил с цепи три с лишним миллиона беженцев на Европу и получил шесть миллиардов евро. Сейчас у него еще столько же накопилось, и он уже 20 миллиардов евро требует. Ну и почему он не должен европейцев презирать? Тем более, что у него чрезвычайно серьезное влияние в Европе», - сказал политолог.

Сатановский напомнил, что у Эрдогана уже сегодня на территории Германии три с половиной миллиона турок.

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«И он не стесняется вести среди них радикальную агитацию и пропаганду, в том числе антинемецкую. Так чего ему стесняться Франции, в которой теракты происходят через день?», - задался вопросом эксперт.

Вместе с тем он отметил, что поведение президента Турции до крайности беспокоит исламских властителей.

«Достаточно увидеть, что происходит в отношениях Эрдогана и аравийских монархий, которые объявили бойкот турецким товарам. Словесная война давно перешла в экономическую. Просто экономическая война и санкции – это разные вещи. Санкции они приберегают для России, ведь терактов от Москвы ждать не приходится, и в Европе это прекрасно понимают», - резюмировал он.

Между тем, Эрдоган обратился к народу с призывом не покупать товары французских производителей. В ответ на это во Франции отказались принимать зеркальные меры и заявили, что не планируют объявлять бойкот турецких товаров. Пока Париж отозвал своего посла из Турции для консультаций и призвал Эрдогана не вмешиваться во внутренние дела.

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