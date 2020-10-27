«Безнаказанность Турции»: Сатановский о ссоре Эрдогана с Макроном

Он отметил, что Франция сама сейчас претендует на то, чтобы быть главным игроком в Европе, учитывая ослабление Германии.

«Кроме того, Эрдогана буквально бесит наличие во Франции армянского лобби, поэтому он не стесняется в выражениях. Эрдоган один из главных создателей завтрашней исламистской Европы. Он крышует основные ячейки "Братьев-мусульман" (запрещённая в РФ террористическая организация - прим. НСН), радикальных исламистов в Европе. В этом плане курс Франции на контроль государства над мечетями его до крайности раздражает. А старая добрая французская свобода слова, переходящая в анархию, просто оскорбляет его», - заявил Сатановский.

По его словам, Эрдоган понимает, что ему ничего не грозит за высказывания.

«Воевать против него никто не будет, у него вторая армия в НАТО. Санкции и то против него никто не введет. От него же все откупаются. Вот он спустил с цепи три с лишним миллиона беженцев на Европу и получил шесть миллиардов евро. Сейчас у него еще столько же накопилось, и он уже 20 миллиардов евро требует. Ну и почему он не должен европейцев презирать? Тем более, что у него чрезвычайно серьезное влияние в Европе», - сказал политолог.

Сатановский напомнил, что у Эрдогана уже сегодня на территории Германии три с половиной миллиона турок.