Кадыров: Макрон провоцирует мусульман на преступления

В начале октября Макрон выступил с предложениями по ужесточению контроля за работой и финансированием мечетей и жесткому мониторингу деятельности спортивных клубов и других ассоциаций, чтобы они не стали прикрытием для обучения принципам радикального исламизма. Для те же целей президент Франции предложил ввести ограничения на домашнее обучение детей, также он выступил с инициативой прекратить выдавать визы имамам из-за рубежа.

Затем этнический чеченец и уроженец Москвы 18-летний Абдулах Анзоров 16 октября во французском департаменте Валь-д'Уаз обезглавил учителя истории Самюэля Пати, так как преподаватель демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Он разместил на своей странице фотографию тела убитого учителя и аудиообращение. В нём преступник на плохом русском языке сказал, что «отомстил за пророка». Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее терактом и сообщил, что Париж продолжит поддерживать публикацию карикатур сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда «во имя свободы слова», а затем карикатуры на пророка Мухамеда стали проецировать на общественные здания.

