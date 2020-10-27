Кадыров: Макрон провоцирует мусульман на преступления
Поддерживая публикации карикатур на пророка Мухаммеда, президент Франции Эммануэль Макрон завуалированно призывает мусульман совершать преступления, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, слова которого передает РИА Новости.
Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев ранее назвал действия президента Франции Эммануэля Макрона атакой на ислам, самого Макрона он назвал «террористом номер 1 в мире», «врагом человечества и мусульман».
В начале октября Макрон выступил с предложениями по ужесточению контроля за работой и финансированием мечетей и жесткому мониторингу деятельности спортивных клубов и других ассоциаций, чтобы они не стали прикрытием для обучения принципам радикального исламизма. Для те же целей президент Франции предложил ввести ограничения на домашнее обучение детей, также он выступил с инициативой прекратить выдавать визы имамам из-за рубежа.
Затем этнический чеченец и уроженец Москвы 18-летний Абдулах Анзоров 16 октября во французском департаменте Валь-д'Уаз обезглавил учителя истории Самюэля Пати, так как преподаватель демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Он разместил на своей странице фотографию тела убитого учителя и аудиообращение. В нём преступник на плохом русском языке сказал, что «отомстил за пророка». Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее терактом и сообщил, что Париж продолжит поддерживать публикацию карикатур сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда «во имя свободы слова», а затем карикатуры на пророка Мухамеда стали проецировать на общественные здания.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+16 550 / сут.
Умерли
26 589+320 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+12 844 / сут.
- Россия обсудит в ООН притязания США на лунные ресурсы
- Кадыров: Макрон провоцирует мусульман на преступления
- В США вспыхнули новые беспорядки из-за убийства темнокожего полицией
- Роспотребнадзор предупредил о новых ограничениях из-за COVID-19
- Лукашенко назвал протестующих в Белоруссии террористами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru