«Атака на ислам». Муфтий Чечни прокомментировал действия Макрона
Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал действия президента Франции Эммануэля Макрона атакой на ислам, говорится в "Инстаграме" духовного управления мусульман Чечни.
В начале октября Макрон выступил с предложениями по ужесточению контроля за работой и финансированием мечетей и жесткому мониторингу деятельности спортивных клубов и других ассоциаций, чтобы они не стали прикрытием для обучения принципам радикального исламизма. Для те же целей президент Франции предложил ввести ограничения на домашнее обучение детей, также он выступил с инициативой прекратить выдавать визы имамам из-за рубежа.
Затем этнический чеченец и уроженец Москвы 18-летний Абдулах Анзоров 16 октября во французском департаменте Валь-д'Уаз обезглавил учителя истории Самюэля Пати, так как преподаватель демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Он разместил на своей странице фотографию тела убитого учителя и аудиообращение. В нём преступник на плохом русском языке сказал, что «отомстил за пророка». Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее терактом и сообщил, что Париж продолжит поддерживать публикацию карикатур сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда «во имя свободы слова», а затем карикатуры на пророка Мухамеда стали проецировать на общественные здания.
Межуев, комментируя поручение Макрона повесить карикатуры на Мухаммеда на все правительственные здания страны, заявил, что Макрон вместо того, «чтобы осудить провокационные действия погибшего профессора, который прекрасно понимал на что он шел, стараясь осквернить честь величайшего из людей, созданного Всевышним Аллахом, начал свое заранее проигрышное шествие на ислам».
Муфтий назвал распоряжение о размещении карикатур на Мухаммеда четко спланированной атакаой на ислам и все мусульманское сообщество. По словам Межуева, атака эта способна обернуться новыми человеческими жертвами.
«Макрон, ты являешься террористом номер 1 в мире. Ты, оскорбляя нашего пророка, оскорбляешь всех пророков (мир им) и все религии. Макрон, ты самое унизительное существо, враг Всевышнего АллахIа, враг человечества, враг всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей. Макрон, в тебе и тебе подобных проявляется вся сущность подлинного терроризма и экстремизма, взращенного на западных псевдоценностях мультилиберализма и вседозволенности. Пусть Всевышний покарает тебя и тебе не избежать гнева Творца», - приводятся в заявлении духовного управления мусульман слова Межуева.
Муфтий также заявил, что такими действиями разжигается межнациональная и межрелигиозная рознь, а Самуэля Пати он назвал «умалишённым профессором», из которого хотят сделать «национального героя».
Стоит напомнить, что попытки Макрона бороться с исламизмом во Франции также вызвали резкую реакцию Турции, президент которой Реджеп Тайип Эрдоган после обнародования планов усилить контроль источников финансирования деятельности мечетей посоветовал Макрону «проверить психику». Франция после этого отозвала своих послов. В понедельник Эрдоган назвал «антиисламские выпады» президента Франции Эммануэля Макрона угрозой для нацбезопасности своей страны и сказал, что Турция формирует свои планы сообразно с этим и призвал остановить «кампанию ненависти», которую проводит президент Франции.
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