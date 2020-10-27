«Атака на ислам». Муфтий Чечни прокомментировал действия Макрона

Муфтий назвал распоряжение о размещении карикатур на Мухаммеда четко спланированной атакаой на ислам и все мусульманское сообщество. По словам Межуева, атака эта способна обернуться новыми человеческими жертвами.

«Макрон, ты являешься террористом номер 1 в мире. Ты, оскорбляя нашего пророка, оскорбляешь всех пророков (мир им) и все религии. Макрон, ты самое унизительное существо, враг Всевышнего АллахIа, враг человечества, враг всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей. Макрон, в тебе и тебе подобных проявляется вся сущность подлинного терроризма и экстремизма, взращенного на западных псевдоценностях мультилиберализма и вседозволенности. Пусть Всевышний покарает тебя и тебе не избежать гнева Творца», - приводятся в заявлении духовного управления мусульман слова Межуева.

Муфтий также заявил, что такими действиями разжигается межнациональная и межрелигиозная рознь, а Самуэля Пати он назвал «умалишённым профессором», из которого хотят сделать «национального героя».

Стоит напомнить, что попытки Макрона бороться с исламизмом во Франции также вызвали резкую реакцию Турции, президент которой Реджеп Тайип Эрдоган после обнародования планов усилить контроль источников финансирования деятельности мечетей посоветовал Макрону «проверить психику». Франция после этого отозвала своих послов. В понедельник Эрдоган назвал «антиисламские выпады» президента Франции Эммануэля Макрона угрозой для нацбезопасности своей страны и сказал, что Турция формирует свои планы сообразно с этим и призвал остановить «кампанию ненависти», которую проводит президент Франции.

