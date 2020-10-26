Эрдоган назвал «антиисламские выпады» Макрона угрозой для нацбезопасности
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "антиисламские выпады" президента Франции Эммануэля Макрона угрозой для нацбезопасности своей страны.
В этой связи Эрдоган сказал, что Турция формирует свои планы сообразно с этим и призвал остановить «кампанию ненависти», которую проводит президент Франции.
Также президент Турции призвал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран.
Ранее Эрдоган советовал Макрону «проверить психику». После этого Франция отозвала посла в Турции.
Ранее осенью Макрон сделал ряд заявлений, которые касаются правового регулирования деятельности приверженцев ислама во Франции. Французский президент пообещал еще больше отделить церковь от государства, внеся поправки в закон 1905 года, также он высказал намерение усилить контроль источников финансирования деятельности мечетей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+17 347 / сут.
Умерли
26 269+219 / сут.
Выздоровели
115 тыс.+-1 023 913 / сут.
- Трамп ополчился на Байдена, перепутавшего его с Бушем
- Пять человек госпитализированы в Дагестане с подозрением на сибирскую язву
- Белорусские пограничники не пустили в страну 595 иностранцев
- Раскрыты неожиданные последствия COVID-19 для детей
- Алиев: армия Азербайджана взяла под контроль 18 населенных пунктов в Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru