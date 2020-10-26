Эрдоган назвал «антиисламские выпады» Макрона угрозой для нацбезопасности

В Кремле отреагировали на рекордный суточный прирост зараженных COVID-19 в России У 85% привившихся вакциной «Спутник V» не было побочных эффектов Названы регионы России, в которых в ноябре прогнозируется больше всего солнечных дней Диетолог перечислила продукты, которые усиливают аппетит