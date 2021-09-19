«Эмоциональное событие». В ЦИКе рассказали о явке и ожидании первых результатов выборов в России

«На мой взгляд, голосование идет в достаточно спокойном режиме. Есть, конечно, некоторые (случаи) некорректного поведения кандидатов и партий. Выборы - это достаточно эмоциональное событие для участников избирательного процесса», - приводит слова Булаева «Интерфакс».

После 21:00 (мск) появятся первые данные о результатах голосования на выборах в Госдуму РФ, пояснил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев.

В этот момент закроют последние участки в Калининградской области и ЦИК РФ начнет публиковать первые результаты выборов в Госдуму, сообщает ТАСС.

«После 21:00 по мск», - сказал Булаев.