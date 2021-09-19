«Эмоциональное событие». В ЦИКе рассказали о явке и ожидании первых результатов выборов в России
В ЦИК рассказали о ходе голосования в последний день голосования на выборах в России.
По данным ЦИК РФ, в России к утру воскресенья на выборах депутатов в Госдуму проголосовали более 35% избирателей.
«К 10:00 явка на выборах в Госдуму составила 35,69%», - цитирует главу ЦИК РФ Эллу Памфилову РИА Новости.
По мнению Булаева, поток избирателей формируется равномерно. На участках соблюдают санитарные нормы.
«На мой взгляд, голосование идет в достаточно спокойном режиме. Есть, конечно, некоторые (случаи) некорректного поведения кандидатов и партий. Выборы - это достаточно эмоциональное событие для участников избирательного процесса», - приводит слова Булаева «Интерфакс».
После 21:00 (мск) появятся первые данные о результатах голосования на выборах в Госдуму РФ, пояснил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев.
В этот момент закроют последние участки в Калининградской области и ЦИК РФ начнет публиковать первые результаты выборов в Госдуму, сообщает ТАСС.
«После 21:00 по мск», - сказал Булаев.
В ЦИК также сообщают о круглосуточных кибератаках на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и сайт Центризбиркома России.
«Специалисты докладывают, что DDoS-атаки идут практически в круглосуточном режиме в той или иной степени агрессивности, но, мне кажется, это обычная практика. Мы научились достаточно успешно с этим справляться, системы защиты справляются», - подчеркнул замглавы ЦИК РФ.
Несмотря на это, первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты России (ОП) по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич прогнозирует рост объема ложной информации о голосовании на выборах в Госдуму вечером 19 сентября и в ночь на 20 сентября, сообщает RT.
«Мы ждём с вечера сегодняшнего дня — вечер и ночь, видимо, — их будет становиться всё больше и больше», — полагает Малькевич.
Он подчеркнул, что целью распространения фейков является компрометирование результатов выборов. В основном, рассказал представитель ОП РФ, недостоверная информация чаще всего появляется в TikTok и Telegram.
Напомним, за выборами в целом по стране следят около 250 тысяч человек. А группа наблюдателей из ряда стран мира, среди которых Франция и Сербия, работает в Крыму.
Ранее актер «Квартета И» Камиль Ларин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не игнорировать выборы.
«Рифма к слову «выборы» та же, как в фильме «День выборов», хотя я уже успел несколько книжек поэтических выпустить, но рифма остается на века, мне кажется. Я пока делаю свой выбор в сторону проб, у меня пробы, поеду заниматься своей работой. А выбор, конечно, надо делать всем и каждому. Главное, чтобы он был», - отметил он.
Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в РФ в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.
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